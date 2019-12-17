"الحكمة" : خمس نقاط ما زالت محل خلاف في قانون الانتخابات !



اعلن تيار "الحكمة" :" ان اجتماع اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان لم يتوصل لاتفاق بحل النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات الجديد ".



وقال النائب عن "الحكمة" اسعد المرشدي في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لم تتفق على خمس نقاط خلافية بقانون الانتخابات الجديد حتى الآن" ، مبينا :" ان ابرز النقاط الخلافية ضمن القانون قضية الدوائر الانتخابية ".



واضاف :" ان اللجنة القانونية مازالت مستمرة بمناقشة قانون الانتخابات ، ولم تتوصل لحل جذري للنقاط الخلافية "، مبينا :" ان اجتماع اليوم في اللجنة القانونية لم يحقق اتفاقا بارسال القانون لرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد قراءته والتصويت عليه ".



ف.ا