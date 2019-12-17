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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 03:14 م

الجيش اللبناني يفرق بالقوة أنصار ميليشيات حزب الله وحركة أمل في بيروت

الجيش اللبناني

سيطر التوتر السياسي والجماهيري منذ يوم أمس على الشارع اللبناني بعد مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن وحزب الله وحركة أمل.

فلليلة الثالثة على التوالي عادت أصوات القنابل المسيلة للدموع ودخانها والمفرقعات وألسنة النار لتتصدر مشهد الساحات في وسط بيروت.

وقال شهود ومحطات تلفزيونية، إن قوات الجيش اللبناني أطلقت اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين "الغاضبين" بعدما حاولوا اقتحام ميدان رئيسي في وسط بيروت بعد نشر تسجيل مصور يسيء إلى شخصيات شيعية.

وتدفق مئات الشبان بدراجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت مرددين ”شيعة.. شيعة“. وقال الشهود إنهم ألقوا حجارة ومفرقعات على قوات الأمن بالمكان.

وفي الأجواء ذاتها، هاجم مناصرون لأمل وحزب الله موقعي الاعتصام في كل من صيدا والنبطية الجنوبيتين، وأحرقوا الخيم. وفي المقابل، أكد الثوار في بيانات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استمرارهم في تحركاتهم وفي الساحات حتى تحقيق مطالب الانتفاضة.

وحاولت القوى الأمنية تفريق المهاجمين، فيما عملت قوات مكافحة الشغب على إطلاق الغاز المسيل للدموع. ومع تقدم الوقت، زادت أعمال الشغب واندلعت النيران في سيارات عدة، وخصوصاً بالقرب من جسر الرينغ، كما عمد بعض الشبّان على الاعتداء على الصحفيين الذين يحاولون وسط ظروف صعبة القيام بأعمالهم.

وعلى الفور نفذت القوى الأمنية انتشاراً واسعاً على كافة المفارق المؤدية إلى "رياض الصلح" و"ساحة الشهداء" و"اللعازارية" وسط بيروت، في ظل انخفاض ملحوظٍ في أعداد المتظاهرين الذين يتواجدون في المعتاد في هذه الأمكنة.

ولغاية الآن تضرب القوى الأمنية طوقاً على مداخل وسط بيروت، في محاولة لمنع أنصار "أمل" وحزب الله من التوافد بأعداد كبيرة إلى الأمكنة التي يتركز فيها في المعتاد المتظاهرون السلميون.

وبلغ من حدة المواجهات أن دخان القنابل المسيلة للدموع غطى الساحات والأبنية والشوارع وكأن موجة ضباب كثيف قد ضربت وسط العاصمة.

وبقي المشهد على هذه الحال حتى ارتفع من مسجد المحلة نداء موجه إلى الشبان يدعوهم إلى وأد الفتنة والتوقف عن مواجهة قوى الأمن.

في الأثناء، جرت مساع بين حركة أمل وحزب الله من جهة واستخبارات الجيش اللبناني من جهة أخرى. وترافق ذلك مع تقدّم ميداني لقوة من الجيش، وحسمت الموقف.

وتجتاح الاضطرابات العاصمة اللبنانية خلال موجة احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر تشرين الأول ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء.

وتفجرت الاحتجاجات غضبا من نخبة سياسية أدارت البلاد خلال عقود من الفساد وقادتها صوب أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

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