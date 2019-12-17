لجنة نيابية تؤكد إكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف





أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ، إكتمال التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف.



وقال رئيس اللجنة محمد رضا: إن "لجنة تقصي الحقائق اكملت التحقيق في المحافظات التي شهدت اعمال عنف باستثناء محافظة ذي قار بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري".



وأضاف أن "التحقيق سيكتمل خلال الأيام المقبلة في محافظة ذي قار وسيتم ارساله الى القضاء".



وتعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.



وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار إن "اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف".



واشار الى أن "اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام"، مؤكداً أن "دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف".



ف.ا