الغلاب تدعو رئيس الوزراء المقبل الى اختيار الكفوء والمهني في كابينته وتقييم أداء الوزراء السابقين





دعت النائبة عن كتلة تحالف القوى سميعة الغلاب رئيس الوزراء المقبل إلى اختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية في كابينته الوزارية، وتقييم أداء الوزراء السابقين للابقاء على المنتج منهم خلال المدة الماضية من عمر الحكومة المنتهية ولايتها.



وأعربت في بيان صحفي عن املها بأن يراعي رئيس الحكومة المقبلة دور بعض الوزراء والمسؤولين في الإنجازات المتحققة على أرض الواقع ومدى تطبيقهم للبرنامج الحكومي وتقييم ذلك وفق المبادىء الصحيحة واختيار الأكفأ ليكون في مكانه الصحيح.



وأشارت الغلاب إلى أهمية إعادة النظر بكل من قدم للبلد إنجازات قيمة والاستفادة من خبراته خصوصا وإن البعض منهم تجاوز كل الظروف العاتية وتعرض للضغوط والابتزاز بسبب مواقفه الوطنية، لكن الواقع العملي أثبت مصداقيته في العمل، لنقل البلاد إلى ضفة الأمان.



ف.ا