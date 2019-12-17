صالح يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان.. لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة والشارع يراقب

ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن برهم صالح رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة، وهو ما يضمنه له الدستور.

وأكد مراقبون، أن تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة.

وقد تواصلت المشاورات السياسية للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

فيما استمرت التسريبات حول المرشحين المحتملين وورد ان اسعد العيداني محافظ البصرة بينهم فيما قالت مصادر اخرى ان لسمه احترق من خلال رفض ساحة التحرير له.

وأوضحت مصادر أن الاسم الأكثر تداولاً اليوم، هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن مصادر سياسية أكدت أن أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ أنه لا يحظى بقبول الجميع.

وأشار مراقبون إلى ان الأمور أكثر تعقيداً، خصوصا ما بعد التسمية، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والفتح التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة، بات بحكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات، فيما اعتبرها الثاني «مؤامرة».

وقد طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وأن يكون مستقلاً.

وتشبث القوى السياسية، الحليفة لإيران خصوصا، بترشيح أحد أتباعها، يسابق رئيس الجمهورية برهم صالح الزمن لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة قبل انتهاء المهلة القانونية الخميس المقبل.

وكشفت مصادر سياسية، أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل، استجابة لمطالب المحتجين الذين يرفضون أي مرشح من داخل الأحزاب السياسية.

وأضافت تلك المصادر، أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

وأشارت إلى أن صالح قد يذهب إلى تكليف مرشح بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.

ويسعى صالح إلى تكليف شخصية تقبلها الكتل السياسية ويضمن التصويت عليها في مجلس النواب، وتهدئ غضب المحتجين في ساحة التحرير.