بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بسبب تردي الخدمات وتداعيات المظاهرات.. إعلان ذي قار محافظة منكوبة متظاهرو الديوانية يحددون يومين لدوام موظفي المحافظة "انتفاضة تشرين" تتصدر الثورات من حيث استخدام العنف المفرط.. فهل يعود العراق كما مضى؟ السويد تؤكد استعدادها المساهمة في إعمار نينوى الإفراج عن 2700 معتقل من متظاهري العراق.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 475 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألف #ماكس_برو يخترق مواقع الوزارات العراقية.. وحكومة الميليشيات الإرهابية في صدمة سلمية التظاهرات أفقدت سلطات العراق صوابهم.. واستهداف الناشطين مستمر من الثوار إلى السيستاني والمراجع في النجف: ماذا تقولون في قتل النشطاء ؟.. وهل ننتظر إلى الجمعة المقبلة؟ #الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر بعد ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. المتظاهرون يرفضون ويطلقون هاشتاج "#يسقط_قصي_السهيل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 02:54 م

صالح يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان.. لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة والشارع يراقب

صالح والسوداني

ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن برهم صالح رئيس الجمهورية يراهن على إسقاط السوداني في البرلمان، لتقديم مرشحه في اللحظات الأخيرة، وهو ما يضمنه له الدستور.

وأكد مراقبون، أن تسمية رئيس الوزراء هذه المرة عن سابقاتها إذ يقف الشارع مراقباً وحكماً لأي محاولة للالتفاف على مطالبه من جهة.

وقد تواصلت المشاورات السياسية   للاتفاق هذا الأسبوع على مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في أعقاب حركة احتجاجية مطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

فيما استمرت التسريبات حول المرشحين المحتملين وورد ان اسعد العيداني محافظ البصرة بينهم فيما قالت مصادر اخرى ان لسمه احترق من خلال رفض ساحة التحرير له.

وأوضحت مصادر أن الاسم الأكثر تداولاً اليوم، هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

لكن مصادر سياسية أكدت  أن أسهم السوداني تواجه خطر السقوط في البرلمان، إذ أنه لا يحظى بقبول الجميع.

وأشار مراقبون إلى ان الأمور أكثر تعقيداً، خصوصا ما بعد التسمية، إذ أن التحالف النظري بين كتلتي «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والفتح التي تضم قدامى قادة الحشد الشعبي، والذي كان اللاعب الأكبر في تقاسم المناصب بالحكومة المستقيلة، بات بحكم المنحل اليوم، بعدما انضم الأول إلى صفوف التظاهرات، فيما اعتبرها الثاني «مؤامرة».

وقد طرحت أسماء عديدة لهذا المنصب، لكن الشارع يرفضها، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء الجديد من غير المضطلعين بأي دور سياسي منذ العام 2003، وأن يكون مستقلاً.

وتشبث القوى السياسية، الحليفة لإيران خصوصا، بترشيح أحد أتباعها، يسابق رئيس الجمهورية برهم صالح الزمن لتسمية شخصية لرئاسة الحكومة قبل انتهاء المهلة القانونية الخميس المقبل.

وكشفت مصادر سياسية، أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل، استجابة لمطالب المحتجين الذين يرفضون أي مرشح من داخل الأحزاب السياسية.

وأضافت تلك المصادر، أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة.

وأشارت إلى أن صالح قد يذهب إلى تكليف مرشح بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.
ويسعى صالح إلى تكليف شخصية تقبلها الكتل السياسية ويضمن التصويت عليها في مجلس النواب، وتهدئ غضب المحتجين في ساحة التحرير.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
thumb

"انتفاضة تشرين" تتصدر الثورات من حيث استخدام العنف المفرط.. فهل يعود العراق كما مضى؟ 18 كانون الأول 2019 09:13 م

تظاهرات العراق

الإفراج عن 2700 معتقل من متظاهري العراق.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 475 شخصا وإصابة أكثر من 27 ألف 18 كانون الأول 2019 04:48 م

هكرز

#ماكس_برو يخترق مواقع الوزارات العراقية.. وحكومة الميليشيات الإرهابية في صدمة 18 كانون الأول 2019 03:50 م

عنف التظاهرات

سلمية التظاهرات أفقدت سلطات العراق صوابهم.. واستهداف الناشطين مستمر 18 كانون الأول 2019 03:23 م

157262182531690900

قمة "الفتنة" الإسلامية في ماليزيا تفشل قبل عقدها.. اعتذارات بالجملة وتمثيل محدود 18 كانون الأول 2019 01:44 م

10

من الثوار إلى السيستاني والمراجع في النجف: ماذا تقولون في قتل النشطاء ؟.. وهل ننتظر إلى الجمعة المقبلة؟ 18 كانون الأول 2019 01:09 م

اختراق

#الحكومة_العراقية_تسقط_إلكترونيا.. الاختراق يؤكد هشاشة النظام الحاكم ويعرض مصالح البلاد للخطر 18 كانون الأول 2019 12:41 م

السهيل 1

بعد ترشيح السهيل لرئاسة الحكومة.. المتظاهرون يرفضون ويطلقون هاشتاج "#يسقط_قصي_السهيل" 18 كانون الأول 2019 12:21 م

التعليقات