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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 12:55 م

اغتيال الناشطين ببغداد لإسكات أصواتهم.. ومتظاهرون: #اوقفوا_الاغتيالات_في_العراق

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أكد مراقبون، أن الهدف من موجة اغتيال الناشطين إسكات أصواتهم عن المطالبة بمحاربة الفساد ومنعم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الحاكمة في البلاد بوقف عمليات الاغتيالات التي تطال النشطاء والمتظاهرين في العراق.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات عراقية عمليات اغتيال وخطف تطال الناشطين والإعلاميين المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية وبشكل شبه يومي.

وقد أفاد شهود عيان، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء.

وذكر الشهود، أن الناشط غيث الفتلاوي اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولاّ.

وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة وتعرض إلى إصابات خطيرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.

بدورها، حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين في العراق.

وطالبت المفوضية في بيان حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية وأجهزتها باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين.

ودعت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية إلى بذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

وتشير أصابع الاتهام إلى أن العناصر الإرهابية المسؤولة عن الاغتيالات في العراق مدعومة من إيران، وتأتمر بأمرها وتسير وفقاً لمخططات ملالي طهران.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى العراقية الاثنين فرض حظر التجول جنوب الموصل.

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى، "القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كافة القرى والمناطق في ناحية حمام العليل على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل الناحية".

وأضاف الزوبعي، القوات فرضت حظراً للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء موقع "الفيس بوك" على عمليات اغتيالات النشطاء والمتظاهرين في العراق:

وقال حساب " ام محمد"، "‏‎#اوقفوا_عمليات_اغتيال_ناشطين_عراق_ينتفض".

وطالب حساب ""Jomana Jm ‏‎#عمم_الهاشتاك لازم يصير ترند اليوم #اوقفوا_الاغتيالات_في_العراق #stop_killing_civilian_people".

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