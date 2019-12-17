بعد استقالة عبد المهدي.. نشطاء يطالبون برحيل صالح والحلبوسي

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، برحيل كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عادل المهدي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتسمية رئيس جديد للوزراء قبل انقضاء المهلة الدستورية، اليوم، فيما تصطدم شروط الحراك الشعبي بشأن رئيس الحكومة المقبل بمواقف بعض الكتل السياسية.

وأغلق، أمس، عدد من الطلاب مدخل جامعة باب، وقاموا بمنع الأساتذة والموظفين من الدخول.

يأتي هذا بينما يستمر استهداف الناشطين العراقيين المشاركين فى الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة.

وقام مسلحون مجهولون بقتل الناشط حقى العزاوى فى بغداد، مساء أمس الأول، داخل سيارته بعد إطلاق الرصاص عليه، كما اغتال مسلحون الناشط المدني محمد جاسم الدجيلى فى منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد خلال عودته إلى منزله من ساحة التحرير.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها الاستخباري، وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة بغرض حماية المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين.

ويواجه صالح مأزقا كبيرا حيث اقتربت مهلة الـ 15 يوما من الانتهاء التي يمكن بموجبها صالح دستوريا تكليف مرشحا لتشكيل الحكومة وفق الدستور العراقي، بينما يطالب النشطاء برحيله أيضا ورحيل الطبقة السياسية بالكامل.

ورجح متظاهرون أن تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن تسمية شخصية من داخل ساحات التظاهر والاعتصامات لشغل منصب رئيس حكومة مؤقتة تدير البلاد لمدة ستة أشهر تعمل على أعداد قانون جديد للانتخابات.

كما يطالب النشطاء برحيل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد فشله في توفير حياة سياسية برلمانية في العراق وإعطاء قوة للبرلمان العراقي.

وتعجّ بغداد بحراك سياسي يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح، ويتمحور حول شكل الحكومة المقبلة، وما إذا كانت انتقالية لمدة قصيرة لحين إنجاز قانون الانتخابات والذهاب لانتخابات مبكرة أم لا، فضلاً عن كيفية التعامل مع الشارع.

واعتبر أن تحركات صالح حالياً تأتي أيضاً من أجل معرفة ما سيتم الاتفاق عليه، ولن يكون قادراً على تقديم أي اسم من دون أن توافق الكتل الشيعية عليه، الأمر الذي يبدو بعيداً على الأقل الآن.