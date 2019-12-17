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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 12:19 م

الإعلان عنها خلال 24 ساعة .. تعرف على ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

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اكتمل التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه رسميًا خلال 24 ساعة، على أن يؤدي الوزراء القسم الدستوري خلال الأسبوع الجاري.

وتواترت أنباء عن أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة.

 وكان رئيس مجلس الوزراء الجديد للكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قد أدى في التاسع عشر من الشهر الماضي، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدار سلوى بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح.

وكشفت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الترشيحات استقرت عند الشيخ أحمد المنصور وزيرًا للدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد وزيرًا للخارجية.

كما رجحت الصيحفة بقاء الوزير أنس الصالح في «الداخلية»، وترشيح أحد النواب الشباب وزيرًا للإسكان إذا لم يعتذر عن قبول تولي هذه الحقيبة، إضافة إلى توزير النائب مبارك الحريص، وبقاء الوزير محمد الجبري في التشكيل.

كما أكدت بقاء الوزراء خالد الروضان وباسل الصباح وخالد الفاضل في حقائبهم الوزارية، وأعلنت أسماء 4 وجوه نسائية منها تولي الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزارة المالية إضافة إلى السيدتين د. غدير أسيري ورنا الفارس.

وتعتبر الحكومة الجديدة التي كلف الشيخ صباح الخالد، باختيار أعضائها الأولى له كما يعتبر ثامن شخصية تتولى هذا المنصب منذ عام 1962.
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