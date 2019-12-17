نائب عن سائرون :اختيار أي شخصية بدون أخذ رأي الشارع سيكون مرفوضاً



كشف النائب عن كتلة سائرون عباس عليوي عن: إن "هناك اجتماعات مكثفة مع ممثلي المتظاهرين إضافة الى الكتل النيابية، لاختيار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي"،.



وأشار إلى أن "الوضع العام يتجه الى استمرار التظاهرات لحين تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة واختيار رئيس وزراء حسب المواصفات التي يرتضيها الجمهور، وبالتالي فإن اختيار أي شخصية من الكتل السياسية بدون أخذ رأي الشارع سيكون مرفوضاً



وبين، ان "الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية وهو من يكلف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الوزراء المقبل، وبحسب تصريح رئيس الجمهورية فإنه على اتصال مع الامم المتحدة وتنسيقيات التظاهرات من أجل اختيار شخصية تتلاءم وتطلعات المجتمع العراقي.

".

من جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح عبد عون علاوي ان "اختيار رئيس الوزراء بات قريباً من خلال المحادثات التي ستجرى مع القيادات التنسيقية للمتظاهرين ومن خلال اللجان التي تطلق من رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان.



النائب أمجد العقابي من جهته اعلن أن "أكثر من 170 توقيعاً نيابياً تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها سترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد"،.



وأضاف ان "من مواصفات رئيس الوزراء الجديد أن يكون مستقلا وفق مطالب الجماهير.



ف.ا