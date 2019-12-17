هؤلاء أذرع إيران الإرهابية المكلفين بتفجير العراق ولبنان

في إطار خطته لتضيق الخناق على داعمي الميليشيات الإرهابية الداعمة لإيران، اتخذت الولايات المتحدة عدة إجراءات عقابية خلال الفترة الماضية، على رموز وكيانات عراقية ولبنانية، بعد ثبوت تبعيتها للنظام الإيراني، كان آخرها ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 شخص وكيان لبناني، الجمعة الماضي

قبلها بأيام عاقبت وزارة الخزانة أيضا 4 عراقين ثلاثة منهم قيادات لميليشيات مسلحة تابعة لطهران ورجل أعمال آخر تورط في إمداد الميلشيات بالأموال والسلاح، كما أنه دعم تنظيم داعش وبعض المتطرفين في العراق لحساب إيران.

حرب بالوكالة

ووفق مراقبون فإن الميليشيات المسلحة تخوض حربا بالوكالة في 3 دول عربية نيابة عن النظام الإيراني، عن طريق ميلشيات وأحزاب سياسية تتخذ قرارها بناء على أولويات ولاية الفقيه، وتتبع المرشد الإيراني دينيا قبل أن تتحرك سياسيا على أرض الواقع.



أذرع إيران في لبنان

شملت القائمة الحديثة التي أعلنتها واشنطن 3 أذرع رئيسة لإيران في لبنان، وهم “رجل الأعمال سعيد ناظم أحمد، والذي يعرف أيضا باسم أحمد ناظم سعيد، وهو تاجر ألماس، متورط في أعمال غسيل أموال وأحد أكبر ممولي حزب الله.





حزب-الله-يشعل-خيام-المتظاهرين



يعتبر ناظم منذ أواخر 2016 أحد المانحين الأساسين لحزب الله، ويقدم الأموال شخصيا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.



ويتمتع ناظم أحمد بعلاقات واسعة مع قيادات حزب الله المرتبطين بإيرانن على رأسهم أدهم طباجة، وممثل حزب الله في إيران عبد الله صافي الدين، كما أنه أحد أقارب علي تاج الدين المصنف تحت طائلة العقوبات الأميركية.



صالح عاصي

وتضم قائمة أذرع إيران الإرهابية أيضا صالح عاصي المرتبط هو الآخر بأحمد طباجة، الي يعد من الممولين الرئيسيين لأنشطة إيران في لبنان، ويقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو أيضا شريك تجاري لطباجة، ويستخدم عاصي شركاته لتسهيل المدفوعات لطباجة.



طوني صعب

في القائمة أيضا يأتي طوني صعب، أحد المكلفين بتوفير الدعم لحزب الله عن طريق شركته “إنتر أليمنت” حيث شارك في تسهيل تحويل ملايين الدولارات لتمويل أنشطة إيران في لبنان.



لا تقتصر الأذرع الإيرانية في لبنان على الأشخاص الذين تعاقبهم الولايات المتحدة من حين لآخر على أنشطتهم التخريبية التي تخدم المخطط الإيراني التوسعي، فيوجد أيضا عدد من الكيانات السياسية التابعة لإيران بشكل مباشر على رأسها.



حزب الله

حزب الله هو عبارة عن ميليشيات مسلحة شيعية المذهب، تمتلك قوة عسكرية ضخمة ممولة من طهران، وهي الجناح العسكري لكتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني. تأسس عام 1985.



حركة أمل

تعتبر حركة امل من أبرز الحركات اللبنانية المرتبطة بإيران، وهي تتشكل من أفواج مسلحة، أسسها موسى الصدر و حسين الحسيني تحت مسمى “حركة المحرومين” في عام 1974، استفادت بشكل كبير من الثورة الإيرانية في الفترة من 1978-1979 زخماً للحزب تمثل الحركة بأغلبية ضئيلة.



حركة أمل





أذرع إيران العراقية

في العراق تكاد الأمور أكثر اتساعا بسبب التقارب الجغرافي، والتركيبة السكانية الشيعية، فيوجد في العراق عشرات الميليشيات المسلحة التي تشكلت على إثر الغزو الأمريكي غالبيتها تابعة للمرشد الإيراني، ويأتي في مقدمتها، الحشد الشعبي.



الحشد الشعبي

تتكون ميلشيات الحَشد الشعبيّ من حوالي 67 فصيلا مسلحا تابعا لإيران، اتخذت شعبيتها من مقاومة تنظيم داعش الإرهابي، وانتشرت في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وتكونت نواة الفصائل المسلحة بعد أن أصدر نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، قرار بمقاومة داعش الإرهابي.



تشكل الحشد في البداية من كتائب حزب الله العراقية، وعصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وقوات الشهيد الصدر، وتوسعت فيما بعد عبر المتطوعين.









كتائب سيد الشهداء

ميليشيات شيعية مرتبطة بإيران تشكلت في عام 2013 كان الهدف منها حماية الأضرحة الشيعية حول العالم، ولكنها فيما بعد أعلنت دعمها لبشار الأسد عسكرياً.



عصائب أهل

أحد الميلشيات التي عوقب من قبل الولايات المتحدة، ويتهم زعيمها قيس الخزاعي، وشقيقه ليث بقتل الثوار العراقيين، وتشكلت الميليشيا 2014 لمواجهة تنظيم داعش وسرعان ما انفكت تنفذ الأجندة الإيرانية في العراق وسوريا.



سرايا الخراساني

هي ميليشيات مسلحة تأسست سنة 1995، ترتبط بشكل غير مباشر بإيران، وتتخذ من شعار الحرس الثوري الإيراني شعار لها، ويقدر عددها بأكثر من 3 ألاف مقاتل، وهي جزء من تشكيلات الحشد الشعبي.



ممولي ميليشيات إيران بالعراق

خلال الأشهر الماضية أعلنت واشنطن قائمة ممولي الأذرع الإيرانية المسلحة في العراق، وفرضت عقوبات على عدد كبير منهم على رأسهم،“ريان الكلداني، ووعد قادو، واثنان من المحافظين العراقيين السابقين، هم نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري.



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وفرضت واشنطن على الأربعة عقوبات وحجزت على أموالهم بالولايات المتحدة الامريكية في يوليو الماضي.



وفي مطلع ديسمبر الجاري ألحقت واشنطن هذه القائمة بقائمة أخرى ضمت كل من “قيس الخزعلي، زعيم مليشيا عصائب أهل الحق، وشقيقه ليث، قائد آخر للمليشيا الإرهابية، وحسين فالح اللامي، قائد أمني في قوات الحشد الشعبي، وخميس فرحان العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي.

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