كيف حلت مشكلة اللاعب لؤي العاني .. عراقي الاصل مغربي الجنسية ؟

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان اللاعب لؤي العاني اصبح بامكانه اللعب ضمن المنتخب الاولمبي العراقي ، بعد حل مشكلته مع الاتحاد المغربي .



وذكر الاتحاد العراقي في بيان صحفي ، انه تلقى اشعارا من نظيره المغربي يفيد بامكانية تسجيل اللاعب لؤي العاني ضمن توليفة المنتخب الاولمبي العراقي ، الذي تنتظره مشاركة مهمة تتمثل بنهائيات آسيا التي ستقام في تايلاند في الثامن من الشهر المقبل .



واضاف انه " وفقا للاشعار المغربي فان اللاعب لؤي العاني لعب ضمن منتخبات الفئات العمرية للمملكة العربية المغربية تحت ٢٠ عاما فقط ، وبذلك فهو متاح له التسجيل ضمن القائمة الرئيسة للمنتخب الأولمبي"، مشيرا الى انه :" من المؤمل ان يلتحق العاني بكتيبة المنتخب الاولمبي في الامارات استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند ".



وكان الاتحاد العراقي قد ارسل برقيتين للاتحاد المغربي من اجل تسجيل اللاعب العراقي الاصل المغربي الجنسية، لؤي العاني ، ضمن صفوف المنتخب الاولمبي بعدما استخرج جوازه العراقي.

ف.ا