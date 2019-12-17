"الالعاب المصغرة" في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية



يقيم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، على مدى يومين، ورشة تدريبية دولية بعنوان ( الالعاب المصغرة) ، بمشاركة نحو ٣٠مدرباً ، يحاضر فيها المحاضر الآسيوي الكابتن وميض منير .



وقال مدير المركز الكابتن بسام رؤوف :" ان الورشة بالغة الاهمية لجميع الفئات العمرية ، وهي في الوقت عينه تنشيطية لمدربي كرة القدم من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات الفنية والادارية الكفيلة بتطوير ادائهم ".



واضاف :" ان ورشة ( الألعاب المصغرة ) يمكن توظيفها كجزء من برامج عمل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية ، وذلك لخلق الاحتكاك والتعاطي مع آخر المستجدات العالمية في علم التدريب ".



ف.ا