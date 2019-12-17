الموارد المائية : عمليات ملء سد اليسو التركي لن تؤثر على العراق



اكدت وزارة الموارد المائية ان عمليات ملء سد اليسو التركي هذا العام لن تؤثر على العراق .



وقال المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية عون ذياب في تصريح صحفي :" ان عمليات ملء السد التركي هذا العام لن تؤثر في العراق من ناحية نهر دجلة لتوفر خزين ستراتيجي جيد في السدود والخزانات ، اضافة الى مؤشر السنة الحالية الذي يبين انها سنة ممطرة فوق المعدل ".



واضاف ذياب :" ان الواردات الداخلة للعراق عبر نهر الفرات تجاوزت 700م3 في الثانية ، وهذا اكثر من ضعف ما مقرر تجهيزه الى النهر ، وسبب ذلك يعود الى امتلاء الخزانات الرئيسة على النهر داخل تركيا ، وعلى وجه التحديد سدا كيبان واتاتورك ، وهناك امطار وثلوج ساقطة في حوض النهر ونتوقع الاستمرار بدفع كميات بنفس المستوى في المستقبل".



وخلص المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الى القول :" ان الوضع على وجه العموم مطمئن لهذه السنة بالنسبة لواردات نهري دجلة والفرات ، وهناك فراغ خزني لاستقبال اية كميات تأتي ".



ف.ا