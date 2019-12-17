استقرار أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب استقرارا محدودا، اليوم الثلاثاء، بينما كان البلاديوم على بعد دولارين فقط من تجاوز المستوى المهم البالغ ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى.



وارتفع الذهب 0.1 % إلى 1477.15 دولار للأوقية، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1481.50 دولار.



كما شهد البلاديوم ارتفاعا نسبته 0.9 % إلى 1995.83 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار.

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ولم يحدث تغير يُذكر على مؤشر الدولار بعد أن تكبد خسائر في الجلستين الماضيتين، مما يقلل تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.







