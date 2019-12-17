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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 كانون الأول 2019 11:37 ص

قائد في الناتو : داعش قد يستغل عدم الاستقرار في العراق للعودة بقوة مجددا

حلف الناتو - أرشيفية

حذر المشرف على مهمة حلف الناتو للتدريب في العراق الجنرال الكندي مارك روليو، من استغلال تنظيم داعش الاوضاع غير المستقرة في العراق للعودة بقوة مجددا .

وقال الجنرال روليو في تصريحات صحفية :" ان حالة عدم استقرار اجتماعي وسياسي ،  نشأ من خلالها تنظيم داعش وربما سيستغلها من جديد ".

واضاف :" بينما مني تنظيم داعش بهزيمة وتراجع، لكنه ما يزال يشكل  تهديدا.. عدم الاستقرار السياسي يفيد تنظيم داعش، انه يوفر له بالنهاية ثغرات ومنافذ، وهذه من الاسباب التي تجعلنا نراقبه عن كثب بشكل دائمي".

وتابع  قائلا "استطيع ان اقول بشكل واثق جدا ، انهم سيسعون لاستغلال اية  فجوة يجدونها ..  حالة عدم الاستقرار ليست حالة ايجابية في مهمة القضاء على داعش ".

وخلص الجنرال الكندي الى القول :"  انا قلق جدا مما كان يحصل في العراق خلال الاسابيع القليلة الماضية وما يزال، وسنكون سعداء عندما يتوقف عدم الاستقرار والاضطراب هذا".

ف.ا
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